Agora Imobiliare ofera la vanzare casa situata intr-o zona rezidentiala a orasului Gura Humorului, aproape de centrul orasului. Regim de inaltime P+1, o suprafata desfasurata de 362 mp si 520 mp teren.\r

Construita cu materiale de calitate , toate utilitatile , este mobilata si utilata. Pret 155000 euro.\r

Merita vizionata.

