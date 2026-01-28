Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Imobiliare - Vânzări case -     Agora Imobiliare ofera la vanzare

    Agora Imobiliare ofera la vanzare

    Agora Imobiliare ofera la vanzare casa situata intr-o zona rezidentiala a orasului Gura Humorului, aproape de centrul orasului. Regim de inaltime P+1, o suprafata desfasurata de 362 mp si 520 mp teren.\r\n Construita cu materiale de calitate , toate utilitatile , este mobilata si utilata. Pret 155000 euro.\r\n Merita vizionata.

Pret: 0€
Identificator: 1424371
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 28-01-2026
Expira la: 12-02-2026
Vizualizari: 17
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări case

Vând casă +

28-01-2026 28-01-2026 Favorit
Vând casă + teren 72 ari în Adîncata, lângă șoseaua Mitocului. Tel.**
Imobiliare - Vânzări case

Vând casă cu

28-01-2026 28-01-2026 Favorit
Vând casă cu etaj, locuibilă, la 12 km de Vatra Dornei, 3 camere parter plus 1 c
Imobiliare - Vânzări case

Vând casă bătrânească

28-01-2026 28-01-2026 Favorit
Vând casă bătrânească în Siret Mănăstioara cu o suprafață totală de 68,86 ari (t
Imobiliare - Vânzări case

Vând casă bătrânească

28-01-2026 28-01-2026 Favorit
Vând casă bătrânească în suprafață de 89 mp utili având teren intravilan în supr
Imobiliare - Vânzări case

Vând casă individuală

28-01-2026 28-01-2026 Favorit
Vând casă individuală cu teren generos 10000 mp zona Cobala la 3 km de Dorohoi.
  Anunţuri Online Premium  
Imobiliare - Vânzări case



Vand casa ARBORE - Suceava, casa

24-01-2026 23-02-2026 Favorit »6 Foto
Vand casa ARBORE - Suceava, casa batraneasca + teren/livada.\r\nCasa nu a mai fost locuita de mult timp, necesita reparatii sau amplasamnt ideal pt
Pret: 34 000€
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 