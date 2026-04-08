ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE. \r

TIMOFTE CONSTANTIN Şİ TIMOFTE OLIMPIA, cu sediul în județul Suceava, comuna Vadu Moldovei, str. Basarabiei, nr. 54 titular al proiectului: \"Construire spălătorie AUTO SELF SERVICE, în satul Vadu Moldovei, str. loan Anghel, comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava\", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat județul Suceava, comuna Vadu Moldovei, str. loan Anghel.\r

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Judeţene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsv.anmap.gov.ro/.\\r\

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizieI de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Judeţene de Mediu Suceava.

