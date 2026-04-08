Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE. \r\nTIMOFTE CONSTANTIN Şİ TIMOFTE OLIMPIA, cu sediul în județul Suceava, comuna Vadu Moldovei, str. Basarabiei, nr. 54 titular al proiectului: \"Construire spălătorie AUTO SELF SERVICE, în satul Vadu Moldovei, str. loan Anghel, comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava\", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat județul Suceava, comuna Vadu Moldovei, str. loan Anghel.\r\nProiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Judeţene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsv.anmap.gov.ro/.\\r\\nPublicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizieI de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Judeţene de Mediu Suceava.

Pret: 0€
Identificator: 1427118
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 08-04-2026
Expira la: 23-04-2026
Vizualizari: 31
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
  Anunţuri Online Premium  
Pret: 0€
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 