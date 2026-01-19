Agajăm PROIECTANT CAD (Industria Lemnului Design de Produs) Căutăm un PROIECTANT CAD pasionat de proiectare tehnică și atenție la detalii, care să se alăture echipei noastre din Suceava

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.

