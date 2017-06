Agentie de recrutare forta de munca din

Agentie de recrutare forta de munca din Suceava, angajam URGENT recruiter - asistenta resurse umane pentru a lucra la biroul situat in Calea Burdujeni, statia de autobuz Moldova, vis a vis de parcul liceului nr. 1. Disponibilitate imediata (incepere activitate cel tarziu la data de 01.07.2017)!BENEFICII: Salariu lunar de 1500 lei NET (posibilitate de crestere in functie de competente)Program de lucru de luni – vineri de la 9 – 17Contract pe perioada nedeterminata RESPONSABILITATI: Recrutare si selectie de personal (intocmire si centralizare CV-uri, selectie candidati, organizare interviuri, etc.)Traduceri CV-uri din romana in franceza (doar daca cunoaste limba franceza)Intocmire contracte de munca, dosare de personal Operare REVISAL (program de gestiune salariati) CERINTE: Disponibilitate imediata (incepere activitate cel tarziu la data de 01.07.2017)!Cunostinte de operare word/excel/ outlook.Cunoasterea limbii franceze constituie un avantaj. Relatii la telefon: 0749.669.342.Persoanele interesate sunt rugate sa depuna CV pana cel tarziu vineri 30 Iunie la adresa de e-mail office@lex-interim.ro.