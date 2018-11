Am 36 ani,sunt intr-o situatie mai

Am 36 ani,sunt intr-o situatie mai delicata,sunt casatorit,cu doi copii frumosi,dar nu sunt fericit cu sotia,raman in relatie pentru copii,daca exista vreo femeie in aceeasi situatie,cu familie,dar nefericita,si totusi nu renunta la relatia ei,as dori sa o cunosc,sa stam de vorba(cand se poate),sa ne intalnim,sa ne cunoastem,asta ca o relatie extraconjugala daca se doreste,promit ca nu musc,locuiesc in zona Radautiului,astep un mesaj la 0746933160. Fara escorte va rog,daca vreau asta e plin netul! Multumesc!