Anunturi - Altele - Matrimoniale - Am 39 ani, din municipiul Suceava

Am 39 ani, din municipiul Suceava

Am 39 ani, din municipiul Suceava, locuiesc singur sunt fără obligaţii şi îmi doresc să cunosc o domnișoară pentru începerea unei relaţii de prietenie. Cer și ofer seriozitate. Aștept să ne cunoaștem la 0753383953.

Identificator: 1418384
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 01-10-2025
Expira la: 16-10-2025
Vizualizari: 333
