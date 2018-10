Angajam Personal cu experienta in

Angajam Personal cu experienta in Suceava la un magazin de mobila. Candidatul ideal: persoana vesela, entuziasta, comunicativa, dornica sa invete si sa lucreze in echipa. Beneficii: -lucru in ture -tichete de masa -bonusuri lunare sau procent din vanzari Aplicati usor lasand cv-ul pe adresa contact@primobila.ro sau sunati la 0771147270