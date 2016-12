Angajam economist (contabila) cu

Angajam economist (contabila) cu experienta in contabilitate/fiscalitate/SAGA. CV la office@contabil-suceava.ro sau codrutminiga@yahoo.com. Pachetul salarial, bonusuri, este negociabil in functie de performanta. Solicit inscriere in CECCAR si / sau CCF. Program 8,15 - 16,15 -fara sambete/duminici. Concediu 14 zile iulie / 6 zile decembrie. Plata salariului pe card in doua transe egale. Solicit profesionalism/competenta si atitudine pozitiva. Nu accept in timpul programului convorbiri telefonice particulare, navigare pe net, alte probleme personale.