Angajam manipulanti marfa si

Angajam manipulanti marfa si stivuitoristi pentru o fabrica din Suceava. Cerinte: experienta pe un post similar, domiciliul in orasul Suceava sau in apropiere, stare optima de sanatate. Pachet salarial motivant. Program de lucru in 2 schimburi, luni - vineri. \\r\

Detalii la tel. 0771560369, tel. fix: 0314298117\\r\

Asteptam CV-ul dumneavoastra pe e-mail: office@a1-recruitment.ro.\\r\

A1 Recruitment.