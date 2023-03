Angajam muncitori/muncitoare pentru

Angajam muncitori/muncitoare pentru hala de producție situată in zona Scheia. Oferim transport pe ruta Udesti - Bosanci - Scheia. Oferim 2450 RON net (in mana), pentru un program de 168 ore pe luna si bonuri de masa in valoare de 20 RON pe zi. Orele extra se plătesc separat. Totul se regăsește pe cartea de munca. Cerem și oferim seriozitate. Cei interesati rugam trimiteti mesaj SMS la 0748551309