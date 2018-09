Angajam sofer pe Comunitatea

Angajam sofer pe Comunitatea Europeana, cu experienta in urmatoarele conditii :- salarii - 2000-2100 de euro in functie de experienta detinuta- documente medicale si profesionale valide si in termen - se tranziteaza : DE-BE-FR-NL-UK - experienta pe TIR 40 tone minim 1 an - se lucreaza cu semitrailer tip prelata, camioane Volvo FH13 460 - salarii platite intotdeauna la termen - bonusuri in functie de performante - dispeceri politicosi dispusi sa ajute soferul cu orice situatie- se respecta programul in totalitate - oferim si cerem SERIOZITATE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE- detalii despre oferta financiara si alte informatii se obtin la numarul de telefon --0758 624 661--- plecare cu camionul iar revenirea in tara de asemenea tot cu camionul se face. - PLECARE IMEDIATA