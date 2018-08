Angajam soferi posesori de permis

Angajam soferi posesori de permis categoria C+E pentru firma de distributie in Germania.\r

Cerinte :\r

-permis cat. C+E,\r

-atestat de marfa si card tahograf,\r

-experienta ideal minim un an ,\r

Oferta noastra:\r

-contract de munca german pe perioada nedeterminata ,\r

-asigurare de sanatate pe teritoriul Germaniei, \r

-locuinta asigurata contra sumei de 100 Euro,\r

- concediu 24 de zile pe an ,\r

-pentru angajatii ce isi pastreaza domiciliul in Romania orarul de munca este de 6 saptamani in Germania si 1 saptamana in Romania, \r

-se conduce pe camioane de 40 tone \r

-salariu aproximativ 2500 euro.\r

Detalii la nr : 0754935832 sau \r

dsl.transport.logistik@gmail.com