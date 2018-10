Angajăm șoferi profesioniști - pt

Angajăm șoferi profesioniști - pt camion 12 tone și camion 40 tone. Cerințe: permis conducere categoriile B,C pt 12 To și B,C,E pt mare tonaj; atestat șofer profesionist pentru transport mărfuri; card tahograf digital; experiență min. 1 an în conducerea autovehiculelor 12 to în CE; disponibilitatea de lucru pentru perioade cuprinse între 6 - 8 săptămâni pe teritoriul CE cu 1-2 săptămâni pauză; seriozitate și responsabilitate; aviz medical, aviz psihologic și fișa de aptitudine valabile; se respectă programul de lucru conform legii!! se oferă un loc de muncă stabil; salariu fix și diurnă pentru perioada petrecută pe teritoriul CE; plecare spre / din CE cu camionul. 0745-366.338.