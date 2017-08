Angajam tamplari pentru mobilier din

Angajam tamplari pentru mobilier din lemn masiv, montatori de mobila (in special bucatarii), slefuitori pentru lemn si vopsitori (in special femei). Salarii motivante negociate in functie de cerintele postului. Atelierul Mobilier Mestesugit are specificul de a produce si reconditiona mobila din lemn masiv. Locatia atelierului este in Itcani, strada Cernauti nr. 99 (vis-a-vis de Petrom, fostul IFET, in spate la Auto Albaca). Telefon 0740899417.