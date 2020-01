Angajam tehnician retele de

Angajam tehnician retele de telecomunicatii / Jonctor pentru echipa din Suceava. Contract de munca pe o perioada nedeterminata. \r

\r

Salar: 2,370 RON \r

Program: Luni-Vineri, 8h/zi\r

\r

Pro Conect este unul din cei mai importanti parteneri in instalatii de telecomunicatii din tara. Societatea deruleaza proiecte in instalari, constructii retele, mentenanta pentru Vodafone si Telekom, in toata tara și Europa.