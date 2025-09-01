Angajez ingrijitor ferma vaci in judetul Suceava. Ferma dotata cu masini de muls. Ofer cazare pentru angajat (si familie) - masina rufe, aragaz, dus etc Salariu negociabil: 3000 Detalii la telefon: 0726603969

