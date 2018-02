Angajez sofer pentru trailer 8/9

Angajez sofer pentru trailer 8/9 Autoturisme Firma de transport cu sediul in Suceava angajeaza sofer cu experienta MINIM UN AN in trafic international , pe camion de 8/10 autoturisme, pe ruta Romania-Anglia TUR-RETUR. Cerinte : Permis categoria C E atestat marfuri generale, card tahograf, nanalize medicale valabile, aviz psihologic, cazier judiciar. Atentie NU PE COMUNITATE. Se ofera: Contract de munca, Salariu avantajos. 2000 euro. Relatii la tel 0751359531. Experienta in Domeniu este OBLIGATORIE ; NU SUNATI daca nu detineti experienta in domeniul transportului de autoturisme pe trailer.