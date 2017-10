Birou auto,Oferim ASIGURARI in BULGARIA

Birou auto,Oferim ASIGURARI in BULGARIA la orice societate de asigurari, pentru orice tip de autovehicul, orice clasa. ITP Bulgaria. Tarifele se stabilesc in functie de tipul asigurarii ales (1 an, 6 luni, 3 luni) Tel: 0768341545

Pret: 1€