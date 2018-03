CABINET DENTAR- OFERTA MARTIE-

CABINET DENTAR- OFERTA MARTIE- URGENTA-15 LEI/1 EXTRACTIE CU 30 LEI /Preturi-Coroane Portelan de la 150 lei buc/Implant dentar - in euro-intre 220 si 600 Euro, IN LEI- intre 990 si 3000- ,cu programare /- miniproteze de la 100 lei/INTARIREA DINTILOR de la 250 lei trat. /Obturatii sau plombe 94 lei/bucata - la asigurati gratuit/ Proteze mobile de la 340 lei buc/ Reparatii punti, PROTEZE 30 lei/ 1 coroana mixta de la 85 l/buc/Plombe provizorii garantie 1 an cu 20 lei /bucata/Pulpectomie vitala de la 97 lei / restul extractiilor dt permanenti 45 lei buc, temporari 20 lei buc/Zirconiu 550 l/stift de argint 100 lei + argintul /Proteze metalice- cu sisteme de ancorare pentru fixare 1400 lei / Elastice partiale mobile 1000 lei / reconstituire dinti fracturati sau distrusi 100lei/ Detartraj 5 lei/ Dt/Albirea unei arcade 50 lei - albirea este bonus la tratam peste 800 l //Parodontoza si alte forme tratament conservator cu 100 lei /sedinta/Alte interventii chirurgicale 150l/gutiere pentru bruxism 120 lei/ALBIRE FORTE-550 LEI / ( garantie la toate manoperele )/NUMAI CU PROGRAMARE TELEFONICA: 0771692863 sau 0720343117 langa Bis.Baptista, Piata, la Disp. Obcini- unde au sediul cabinetele medicilor de famile) Suceava/Bld. G. Tudoras 17, b4, b, ap 3/Prog. L-V :13-20 (Asigurati si Neasigurati)