CAUTAM BONA INTERNA PENTRU BUCURESTI Dorim o doamna cu experienta in cresterea copiilor,serioasa,cu un caracter placut care sa se integreze in familie. Se va ocupa de fetita noastra de 1 an si 3 luni,menaj,mancare. Oferim salariu de 2000 ron,apartament separat in acelasi bloc unde va dormi cu cheltuieli platite si mancare. Contact:0740576282