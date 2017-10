Candidatul ideal Carmangeria SC

Candidatul ideal

Carmangeria SC angajează contabil/a cu studii superioare si experienta in contabilitate de minim 4 ani.\r

Profil personal:\r

- Competenţe în planificare, organizare, delegare, control şi comunicare\r

-Sa stie sa lucreze cu programul Saga\r

tel:0740008283\r

-Sa stie ceea ce inseamna in program productia/ cu ce se ocupa o carmangerie\r

- Adaptabilitate la situaţii de criză si de stres profesional;\r

- Putere de decizie şi asumarea de responsabilităţi;\r

- Spirit de iniţiativă in găsirea celor mai optime soluții;\r

- Experiența in munca cu oamenii\r

- Capacitatea de previziune şi de evaluare obiectivă\r

-Bune abilități de comunicare, capacitate de organizare, planificare și prioritizare;\r

Cerinte\r

Permis cat. B\r

Autovehicul propriu\r

Descrierea jobului\r

Responsabiliati:contabilitate, operațiuni banca și resurse umane.