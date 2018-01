Casă de vânzare in Burdujeni sat. Teren

Casă de vânzare in Burdujeni sat. Teren aferent 1800 mp.Casa este construită din cărămidă Porotherm de 38 cm și acoperită cu polistiren de 10 cm. In spatele casei se află o terasă iar sub terasă este situat beciul împărțit in doua camere.Accept si variante-Apartament+diferența. Pentru mai multe informații sunați la 0745363994 .105000€

Pret: 0€