Casa la cheie mobilata si utilata in Suceava. \r

Casa cu 7 camere (1 living, 5 dormitoare si un dressing mare), 2 bai, bucatarie, garaj, terasa mare, centrala pe lemne, incalzire in pardoseala, retea de apa si canalizare plus fantana. A fost finisata în 2011 si este locuita. Se vinde mobilata si utilata. În zona de case Ghe. Doja - Aleea Dumbravii. Tel. 0745-439868

Pret: 73 500€