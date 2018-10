Castigi bani scriind articole! Stii sa

Castigi bani scriind articole! Stii sa scrii / rescrii corect gramatical articole pe anumite teme date? Cautam content writer din Suceava. Oferim posibilitatea unui venit suplimentar decent, pentru doar 1-2 ore de lucru pe zi. Daca stii sa scrii corect gramatical in ROMANA, ITALIANA sau ENGLEZA la PC (poti scrie si de pe telefon sau tableta, nu ne intereseaza cat timp scrii corect gramatical), te asteptam in echipa noastra. Vei fi platit/ a pentru fiecare aritcol scris. Lucrezi de acasa sau de oriunde vrei tu. Trebuie doar sa ai o conexiune de internet sa ne poti trimite articolele. Pentru detalii spune-ne ce experiente anteriore ai in domeniul asta sau trimite-ne CV-ul la hr@zao.ro