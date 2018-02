Caut doua persoane tinere, studenti ar

Caut doua persoane tinere, studenti ar fi ideal, care doresc sa castige un venit in plus in timpul lor liber pentru un job de acasa pe o perioada limitata. Candidatul potrivit trebuie sa aiba urmatoarele calitati: - sa fie serios; - sa cunoasca limba engleza la un nivel destul de bun, scris si vorbit; - sa stie sa lucreze in Microsoft Word; Astept e-mail la adresa: gabriellalyly30@gmail.com, sau mesaj pe whatsapp sau viber la numarul: 0044 745 90 70 40