Caut loc de munca, ca sofer, B+E cu experienta pe bus sau camioneta, cu remorca. Experienta si in manipularea marfurilor cu stivuitorul, atestat obtinut in Olanda - max 3,5t Part time sau full time. Ofer si cer seriozitate. 0786775475