Caut loc de muncă în domeniul financiar-contabil. Experiență peste 20 ani în audit financiar, baze de date SQL și Excel avansat (rapoarte, analize, audit). Seriozitate, rezultate rapide, adaptabilitate.Email: carmen_an@yahoo.com

Identificator: 1422551
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 29-11-2025
Expira la: 06-12-2025
Vizualizari: 18
