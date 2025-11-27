Caut loc de muncă în domeniul financiar-contabil. Experiență peste 20 ani în audit financiar, baze de date SQL și Excel avansat (rapoarte, analize, audit). Seriozitate, rezultate rapide, adaptabilitate.Email: carmen_an@yahoo.com

