Cautam Web Designer in Suceava (HTML5

Cautam Web Designer in Suceava (HTML5, CSS3, javascript), cunostinte in lucru cu WordPress. Ti-ai dorit sa fii apreciat (a) la maxima ta valoare intr-o echipa dinamica de SEO & web design? Esti un designer priceput? Ai mai lucrat cu WordPress si CSS, HTML? Arata lumii intregi ce stii tu sa faci! Esti organizat, sociabil, duci toate sarcinile la bun sfarsit, iti place sa inveti? Noi cautam colegi sau colege, dornici sa lucreze part time pe baza de proiecte unice sau full time in cadrul echipei noastre. Ar fi bine sa te pricepi la lucru cu Photoshop, HTML5, CSS3, JavaScript, WordPress si sa ai ceva experienta. Nu ne intereseaza varsta sau scolile urmate. Vrem sa vedem ce stii TU sa faci si cum faci. Asa ca trimite-ne cateva exemple de lucrari ale tale (link-uri sau arhive) pe mail, langa datele tale de contact: hr@zao.ro