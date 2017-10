Cautam manager general pentru Hotel cu

Cautam manager general pentru Hotel cu restaurant Managerul pe care il dorim in echipa noastra, trebuie sa aiba o privire de ansamblu asupra operatiunilor, sa stie si sa inteleaga problematica din fiecare departament specific, fara a fi necesar sa se implice in detalii. Hotelulul Frontier din Siret, compus dintr-un hotel nou,cu restaurant, pub irlandez, sală de conferințe, sala de evenimente, isi va deschide portile in primavara lui 2018. Descrierea jobului Coordonarea angajatilor din subordine Mentinerea relatiei cu furnizorii Atragerea de noi clienti Preluarea si gestionarea tuturor cererilor de oferta Negocierea contractelor cu furnizorii/ clientii Urmareste calitatea preparatelor, cantitativ si calitativ avand in vedere imaginea complexului hotelier Stabilirea necesarului de materii prime/ marfuri, necesare restaurantului Raspunde de buna organizare si gestionare a resurselor puse la dispozitie de companie Beneficii: - schema de bonus in functie de performanta - pachet salarial atractiv - cultura organizationala international - cazare intr-o locuinta moderna Daca doriti sa faceti parte din echipa noastra , va rugam sa depuneti CV-urile la adresa de email amiproject2005@gmail.com; un reprezentant al firmei noastre vava contacta in cel mai scurt timp. Pentru mai multe informatii sau detalii, ne puteti contacta la telefon 0745997144 sau prin email. Va multumim si va asteptam!