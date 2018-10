Cautam o bona !Suntem un cuplu

Cautam o bona !Suntem un cuplu tanar,amiabili si foarte respectosi. Sotul 28 de ani,eu 32 de ani.Locuim in Belgia intr-o zona linistita la casa si avem un copil de 3 ani. Cautam o fată,doamnă linistită,corectă si muncitoare pentru a avea grija de baietelul nostru. Trebuie sa il ducă la gradinita dimineata si sa il ia după masa,gradinita fiind foarte aproape de casa.In timpul acesta sa faca putina curatenie si sa ma ajute eventual la mici lucruri prin casa.Cand spun curatenie nu ma refer sa fie luna,sa aspire ...chestii normale. Cand va dori liber in weekand nu e nici o problema. Nu cerem cunostinte de limba straina. Noi lucram de dimineata pana seara. Vrem o persoana comunicativa,serioasa si de incredere. Mancare ,cazare este inclus,iar salariul pe luna este de 400 euro pentru inceput deoarece cautam pe o perioada lunga de timp. Uneori mergem in excursii,iesiri etc. Numarul meu de telefon este 0032471377563. Astept reactiile voastre.