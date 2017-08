Cetatean romano-german, 36/183/83

Cetatean romano-german, 36/183/83, inginer, aspect fizic placut + atletic, de peste 20 de ani situat in Germania, originar din Suceava, caut domnisoara, 25-32 ani, studii superioare, ideal medicina/stomatologie, sau meserii asemanatoare compatibile peste hotare, ideal ceva cunostinte de limba germana, dar nu neaparat necesare, in vederea unei relatii serioase/casatorie in Germania! Imi doresc de la tine sa ai un aspect fizic placut + prezentabil, sa nu ai fitze in cap si sa iti doresti sa iti intemeiezi o familie in Germania!! Ofer exact ceea ce cer si de la tine! ...cu mare placere si domnisoare din Moldova si Ucraina, dar sa detii cetateniaRO deja!! Rog mail + poza pe: roco_coro123@yahoo.de Daca consider ca imi place ceea ce voi vedea in poze si ce imi vei scrie, iti trimit si eu la randul meu poze...