Compania Expat-Trans SPRL, cu sediul in Belgia ofera locuri de munca in Belgia, Franta, Luxemburg in urmatoarele domenii: constructii, macelarie, soferi tir. Salariu motivant intre 1564-2000 EUR/luna Pentru mai multe detalii si inscriere accesati site-ul nostru www.ineuropajob.wixsite.com/jobs