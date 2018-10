Companie specializata in asamblarea

Companie specializata in asamblarea componentelor electrice, angajam:\r

MUNCITORI PRODUCTIE, CU SAU FARA EXPERIENTA IN DOMENIU, IN CONDITII AVANTAJOASE- FULL TIME.\r

\r

PENTRU DETALII, CONTACTATI-NE LA SEDIUL DIN STRADA TARANCUTEI, NR 19, FĂLTICENI (CLĂDIREA FILATURII, LÂNGĂ MOTEXCO) SAU PRIN TELEFON LA NUMARUL 0230545794\r

VA ASTEPTAM!