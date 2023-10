Cutie de viteză automată, 7 ani

Cutie de viteză automată, 7 ani vechime, 108 000 km rulaj, stare impecabila, fără nici o zgârietură, păstrată la curte în condiții de parcare optime, un singur șofer. - Dețin în plus un (1) set de roți cu Cauciucuri de Iarna. (Proprietar direct din Municipiul Suceava Tel.: 00 (40) 0740419704 Dl. Andrei Breabăn). - Consuma cca. 7 l in oraș și 5,5 l in afara. - Sistem Stop and Go (consum și Impozit Primărie mic). - Sistem de Navigație (GPS) internațional propriu, Bluetooth . - Stergatoare și lumini de noapte cu pornire automata; - 2 Chei originale; - Portbagaj foarte mare, Rezervor 50 l; - Camera vedere spate, Ecran panoramic; - Senzori parcare fata, spate, trafic recunoaștere semne de circulație ; - oglinzi electrice pliabile; - avertizare sonora apropiere alt vehicul; - senzori părăsire banda cu avertizare sonora; - Volan de piele - Baterie noua, in Garanție - Duo Clima etc. tel.0740419704

Pret: 0€