Anunturi - Altele - Diverse - Dana si Oana Marcu anunță, cf Legii

Dana si Oana Marcu anunță, cf Legii

Dana si Oana Marcu anunță, cf Legii 102/2023, obținerea autorizatiei de constructie 13/22.12.25 emisă de Primaria Capu Campului,SV - Extindere locuinta;schimbare destinatie in spatii de cazare si construire spatiu administrativ si de relaxare.

