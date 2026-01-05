Dana si Oana Marcu anunță, cf Legii 102/2023, obținerea autorizatiei de constructie 13/22.12.25 emisă de Primaria Capu Campului,SV - Extindere locuinta;schimbare destinatie in spatii de cazare si construire spatiu administrativ si de relaxare.

