De vanzare un teren intravilan cu suprafata de 10 ari situat pe imas Scheia,intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa il face ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala si pentru investitii comerciale,hale sau alte activitatii.Tel:0753556475.

