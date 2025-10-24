Anunturi Online Monitorul de Suceava
De vanzare un teren intravilan cu

De vanzare un teren intravilan cu suprafata de 10 ari situat pe imas Scheia,intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa il face ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala si pentru investitii comerciale,hale sau alte activitatii.Tel:0753556475.

Teren de constructii 100 ari cu 40 m

24-10-2025 31-10-2025
Teren de constructii 100 ari cu 40 m deschidere in Moara Carp. La 4 km de Suceava .Gospodaria bătrânească o dau bonus. Preț350.000 € negociabil.Tel....
Pret: 350 000€
Vând în orașul

24-10-2025 26-10-2025
Vând în orașul Vicovu de Sus teren intravilan cu suprafață de 80 ari plus casă l
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând 3 parcele

24-10-2025 26-10-2025
Vând 3 parcele a 800 mp în loc. Suceava, cartier Ițcani, cu 5000 euro arul. Zo
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

24-10-2025 26-10-2025
Vând teren intravilan situat în localitatea Măzănăiești, jud. Suceava, având 40
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren de vânzare

24-10-2025 26-10-2025
Teren de vânzare în Sadova, Jud. Suceava, intravilan - 3200mp, acces strada L
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vatra Dornei. Teren

24-10-2025 26-10-2025
Vatra Dornei. Teren pe str. Diecilor. Distanța față de centrul orașului este da
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

24-10-2025 26-10-2025
Vând teren intravilan 1800m pătrați sat Pâraie, com. Mălini. Tel.
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren arabil și

24-10-2025 26-10-2025
Teren arabil și grădină 41ari, intravilan în comuna Zvoriștea, jud. Suceava. Cad
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând livadă pruni

24-10-2025 26-10-2025
Vând livadă pruni &nuci în Radaseni- Suceava, parcela "Dealul Viei " suprafață 4
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren pe

24-10-2025 26-10-2025
Vând teren pe Strada Aeroportului, Salcea, județ Suceava. 14 ari intravilan și 3
