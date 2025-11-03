De vanzare un teren intravilan cu suprafata de 10 ari situat pe imas Scheia intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa,aproape de oras il face ideal pentru dezvoltare rezidentiala cat si pentru investitii comerciale,hale.Tel:0753556475.

