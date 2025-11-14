Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Imobiliare - Vânzări terenuri - De vanzare un teren intravilan cu

De vanzare un teren intravilan cu

De vanzare un teren intravilan cu suprafata de 10 ari situat pe imas Scheia,intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa aproape de oras il face ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala si pentru investitii comerciale,hale.Tel:0753556475.

Pret: 0€
Identificator: 1422008
Tip anunt: Gratuit
Zona: Scheia
Adaugat la: 15-11-2025
Expira la: 22-11-2025
Vizualizari: 16
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Vând teren intravilan (pentru construire casă) 1250 mp, în Soloneț, Todirești (S
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren Vatra Dornei

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Teren Vatra Dornei 1609m2. Intravilan, intabulat, toate facilitățile, traversat
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren cu

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Vând teren cu livadă 23,5 ari, împrejmuit, cu 2 căi de acces, circa 170 pomi fru
Imobiliare - Vânzări terenuri

Ofer spre vânzare

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Ofer spre vânzare teren în Capu Campului, jud Suceava cu o suprafață totală de 4
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând pământ pentru

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Vând pământ pentru un loc de casă, 4500 mp (45 ari), situat la șoseaua prin
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren intravilan pe

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Teren intravilan pe strada Nufărului, 2892m intabulat, pe colț, în Țarna Mare la
Imobiliare - Vânzări terenuri

Proprietar, vând 5000

14-11-2025 16-11-2025 Favorit
Proprietar, vând 5000 m.p teren în Vatra Dornei, situat pe Dealul Negru. Este u
  Anunţuri Online Gratuite  
Imobiliare - Vânzări terenuri


Vând teren 1213 mp cu toate utilitățile

11-11-2025 18-11-2025 Favorit »1 Foto
Vând teren 1213 mp cu toate utilitățile gaz curent canalizare apa curenta intr o zona liniștita in salcea zona Paieni, județul Suceava Preț 50000...
Pret: 0€
Imobiliare - Vânzări terenuri


Vand teren intravilan situat in

09-11-2025 16-11-2025 Favorit »1 Foto
Vand teren intravilan situat in localitatea Mazanaiesti, jud. Suceava, avand 40 de ari teren cu iesire la drumul principal, un beneficiu important il...
Pret: 0€
