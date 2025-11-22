De vanzare un teren intravilan de 10 ari,situat pe imas Scheia,intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa aproape de oras,il face ideal pentru dezvoltare rezidentiala si pentru investitii comerciale,hale depozite.Tel:0753556475.

