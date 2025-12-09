Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Imobiliare - Vânzări terenuri - De vanzare un teren intravilan de 10

De vanzare un teren intravilan de 10

De vanzare un teren intravilan de 10 ari pe imas Scheia,intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa aproape de oras il face ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala si pentru investitii comerciale,hale depozite.Tel:0753556475.

Pret: 0€
Identificator: 1422813
Tip anunt: Gratuit
Zona: Scheia
Adaugat la: 09-12-2025
Expira la: 16-12-2025
Vizualizari: 30
Pret: 0€
