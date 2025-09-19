De vanzare un teren intravilan generos cu suprafata de 10 ari,situat pe imas Scheia intr-o zona in plina dezvoltare.Ofera un potential pentru constructii moderne sau proiecte imobiliare hale sau alte activitatii comerciale.Tel:0753556475.

