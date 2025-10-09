Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Imobiliare - Vânzări terenuri - De vanzare un teren intravilan generos

De vanzare un teren intravilan generos

De vanzare un teren intravilan generos cu sprafata de 10 ari situat pe imas Scheia.Amplasarea sa,aproape de orasul SV.este ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala cat si pentru investitii comerciale,hale sau alte activitatii.Tel:0753556475.

Pret: 0€
Identificator: 1420418
Tip anunt: Gratuit
Zona: Scheia
Adaugat la: 09-10-2025
Expira la: 16-10-2025
Vizualizari: 12
