De vanzare un teren intravilan generos cu sprafata de 10 ari situat pe imas Scheia.Amplasarea sa,aproape de orasul SV.este ideal atat pentru dezvoltare rezidentiala cat si pentru investitii comerciale,hale sau alte activitatii.Tel:0753556475.

