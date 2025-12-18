Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Altele - Matrimoniale - Doamna 45 ani,echilibrata,imi doresc sa

Doamna 45 ani,echilibrata,imi doresc sa

Doamna 45 ani,echilibrata,imi doresc sa cunosc un barbat cu varsta intre 45-55ani,inalt,cu intentii serioase si valori frumoase,din Botosani sau Suceava ,care stie ce inseamna respectul,comunicare,armonia.Astept mesaj whatapp la numarul de telefon0758883807

Identificator: 1423250
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 18-12-2025
Expira la: 02-01-2026
Vizualizari: 30
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Altele - Matrimoniale

Doresc cunoștință doamnă

18-12-2025 18-12-2025 Favorit
Doresc cunoștință doamnă vârstă 55-60 ani pentru prietenie eventual căsătorie. T
Altele - Matrimoniale

Doamnă singură 70

18-12-2025 18-12-2025 Favorit
Doamnă singură 70 de ani pensionară cu locuință la țară în jud Botoșani. Doresc
  Anunţuri Online Premium  
Altele - Matrimoniale



sugar daddyrn0748252462

14-12-2025 29-12-2025 Favorit
sugar daddy\r\n0748252462
Altele - Matrimoniale



Domn singur 59 ani fara obligați,doresc

12-12-2025 27-12-2025 Favorit
Domn singur 59 ani fara obligați,doresc cunoștință cu o doamnă de vârstă apropiată,pentru prietenie eventual
Altele - Matrimoniale



Doamnă singură 70 de ani pensionara cu

10-12-2025 08-02-2026 Favorit
Doamnă singură 70 de ani pensionara cu locuință la țară în jud Botoșani. Doresc să cunosc un domn cu vârsta cuprinsă între 65-73 de ani să fie un
Altele - Matrimoniale



Bună, numele meu este Lucian am 39 ani

04-12-2025 19-12-2025 Favorit
Bună, numele meu este Lucian am 39 ani, din municipiul Suceava, locuiesc singur, fără obligaţii şi îmi doresc să cunosc o domnișoară pentru a petrece
Altele - Matrimoniale



Bărbat divorțat, educat, serios, cu

03-12-2025 17-01-2026 Favorit
Bărbat divorțat, educat, serios, cu studii superioare universitare, fără copii, cu principii de viață sănătoase,, vârsta 45 ani, caut femeie tot cu
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 