Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Altele - Matrimoniale - Doamnă 69 ani pensionară.

Doamnă 69 ani pensionară.

Doamnă 69 ani pensionară. Sunt singură, locuiesc la țară în jud. Botoșani, nu am vicii, doresc în acest anunț să gasesc un domn serios. Nu doresc averi, doar sa aiba pensie. Doresc să fie hotărât să intemeize o familie, sa locuiască la mine domnul. Nu plec de aici. Mai multe detalii la telefon 0742-188.369.

Identificator: 1423788
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 14-01-2026
Expira la: 28-02-2026
Vizualizari: 41
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri Online Premium  
Altele - Matrimoniale



Bună, sunt un domn discret și doresc să

14-01-2026 29-01-2026 Favorit
Bună, sunt un domn discret și doresc să cunosc o doamnă, domnișoară la fel de discretă pentru o relație plăcută. Telefon 0754754800
  Anunţuri din Ziar  
Altele - Matrimoniale

Doresc să cunosc

14-01-2026 14-01-2026 Favorit
Doresc să cunosc o domnișoară vârstă 18-28 ani pentru o relație de prietenie. Of
Altele - Matrimoniale

Vreau să cunosc

14-01-2026 14-01-2026 Favorit
Vreau să cunosc un pensionar din Suceava cu vârsta de 70 – 75 ani cu permis de c
Altele - Matrimoniale



Domn singur fara obligatii,59

12-01-2026 27-01-2026 Favorit
Domn singur fara obligatii,59 ani,doresc cunostinta cu doamna de varsta apropiata pentru prietenie eventual
Altele - Matrimoniale



Tânăr 37 de ani serios fara vicii cu

10-12-2025 08-02-2026 Favorit
Tânăr 37 de ani serios fara vicii cu locuință la țară. Doresc să cunosc o fată serioasă pentru prietenie -casatorie pe viitor.sa locuiască la mine
Altele - Matrimoniale



Bărbat divorțat, educat, serios, cu

03-12-2025 17-01-2026 Favorit
Bărbat divorțat, educat, serios, cu studii superioare universitare, fără copii, cu principii de viață sănătoase,, vârsta 45 ani, caut femeie tot cu
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 