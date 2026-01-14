Doamnă 69 ani pensionară.

Doamnă 69 ani pensionară. Sunt singură, locuiesc la țară în jud. Botoșani, nu am vicii, doresc în acest anunț să gasesc un domn serios. Nu doresc averi, doar sa aiba pensie. Doresc să fie hotărât să intemeize o familie, sa locuiască la mine domnul. Nu plec de aici. Mai multe detalii la telefon 0742-188.369.