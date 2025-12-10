Anunturi Online Monitorul de Suceava
Doamnă singură 70 de ani pensionara cu

Doamnă singură 70 de ani pensionara cu locuință la țară în jud Botoșani. Doresc să cunosc un domn cu vârsta cuprinsă între 65-73 de ani să fie un domn serios modest și onest să aibă pensie mașină poate sa nu aibă casa că am eu pentru căsătorie sa locuiască la mine definitiv.nu răspund pe internet doar la telefon 0740758931 rog seriozitate.

Adaugat la: 10-12-2025
