Elefant.ro angajeaza pentru Centrul de Distributie situat in Bucuresti, Militari lucratori gestionari (receptionist marfa, picker, ambalator) - Persoana cu aptitudini organizatorice, responsabila si de incredere - Rabdare, atentie la detalii - Cunostinte de baza in procesele specifice muncii in depozit - Constituie un avantaj sa fi lucrat cu scanner-ul Se asigura transport si cazare in Bucuresti in perioada 30.09 - 22.12. - 1500 lei net din care (1200 lei net + 300 lei tichete de masa) - Bonusuri lunare (400 lei) - Ore suplimentare platite dublu - Conditii de lucru moderne Contact : Elena Ionita 0770.75.79.64. elena.ionita@elefant.ro