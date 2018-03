Fabrica de sticla din Europa Centrala

Fabrica de sticla din Europa Centrala angajeaza sticlari din Romania, muncitori, pentru fabricarea manuala a produselor din sticla. Salariul mediu net in fabrica este de 1000 Euro.\r

Se mai ofera:\r

-o prima de instalare de 1000 euro platibila in 4 rate (trimestrial)\r

-cazare in conditii avantajoase la caminul fabricii\r

-masa in conditii avantajoase la caminul fabricii\r

-Rambursarea calatoriei dus-intors pana in Romania de 3 ori pe an\r

Alte relatii la tel 0759120961