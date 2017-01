Firma Buen Trabajo, partener exclusiv

Firma Buen Trabajo, partener exclusiv pentru Romania a firmei SUREXPORT (Spania)angajeaza urgent numai persoane harnice femei si cupluri(sot-sotie)in agricultura.Varsta pana la 45 de ani.Contracte pe 1 an, vizate de Ministerul Muncii.Plecari saptamanale,transport GRATUIT.Avem in derulare contracte pentru 8000 de locrui de munca pentru urmatorii 2 ani. Birou in jud.Suceava.Dorim colaboratori pentru recrutare forta de munca,Cei ce aduc muncitori primesc bonusuri financiare! Relatii tel.0747863102