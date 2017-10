Firma national de curierat angajeaza

Firma national de curierat angajeaza curier.Cerinte experienta in curierat sau in distributie,permis de conducere categoria b,studii medii .Sofer categoria b+e,c+e, cerinte atestat de transport marfa si experinta in domeniu.Se ofera salariu motivant ,posibiltate de promovare.Relatii la telefon 0742471574