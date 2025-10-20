Hrebenciuc Alina anunt ca pe data de 31.10.2025 încep lucrările de execuție pentru obiectivul Construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, împrejmuire pe str. Frasinului fn mun. Suceava conform AC 435/13.10.2025 emisă de Primăria Suceava

